عين التمر تطالب برفع  أستلام محصولي الحنطة والشعير الى 2500 طن يوميا

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. دعا قائمقام قضاء عين التمر( 95 ) كم غربي كربلاء رائد المشهداني ، اليوم السبت ، وزارة الزراعة والحكومة المحلية الى “رفع كميات أستلام محصولي الحنطة والشعير الى 2500 طن باليوم الواحد بمعدل 100 عجلة لوفرة الانتاج الكبيرة “.

وذكر المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة الزراعية لاستلام محصولي الحنطة والشعير للقضاء في سايلو المحافظة هي أستلام 2000 طن يوميا ، ونرغب برفعها الى 2500 طن يوميا “.

وبين المشهداني إن “مزارعي القضاء ممن هم ضمن الخطة الزراعية أو خارجها يقفون خارج سايلو كربلاء بكميات 5000 طن يوميا وهذا سبب رئيسي للوقوف والانتظار ، في حين الطاقة الاستيعابية للسايلو هي 2000 طن يوميا “.

وطالب وزارة الزراعة وحكومة كربلاء بتمديد مدة عمل السايلو ، و تحديد كميات التسويق وفق جدول تم الاتفاق عليه باجتماع سابق ، إضافة الى توجيه المزارعين خارج المعدل بعمل بيادر لحين فض الازدحام ، لتجنبهم أجور العجلات الإضافية “، منوها الى انه لم “يتم الالتزام من الأغلبية “.