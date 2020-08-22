عين التمر بدون ماء منذ أربعة  أيام

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. حمل قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء ، مساء السبت ، مديرية ماء كربلاء شحة انقطاع الماء في القضاء للأربعة أيام متتالية .

وذكر رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) شهد القضاء، انقطاع مياه الشرب لعدة أيام ،محملا مديرية ماء المحافظة مسؤولية شحة المياه ، مطالبا بمعالجة هذه المشكلة و”عدم اﻻستهانة بالأمور تحت أي ذريعة “.

وقال إن “سبب شحة المياه تتمثل بعطل مضخات الماء المستمر في مشروع ماء كربلاء الموحد وتأخر أعمال الصيانة وخروج جزء من المضخات عن العمل بشكل نهائي “، مؤكدا انقطاع “الماء عن أغلب المناطق أكثر من أربعة أيام “.

وأوضح المشهداني إننا “عقدنا لقاءات مستمرة وتواصلنا مع ادارة ماء كربلاء من أجل تحسين الوضع بعد أن وعدت بتغيير وصيانة المضخات التي تجهز القضاء بالماء “.

وأضاف ألا إن “الإدارة لم تف بوعودها وهناك مماطلة واستهانة بالموضوع ، وأن أهالي القضاء وحكومتهم المحلية سيكون لهم خيارات أخرى في حال أستمر الحال على ما هو عليه بعد نفاد صبرهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحلول شهر محرم الحرام “.

وأشار المشهداني الى إن “الأزمة أثرت على عموم المحافظة ، لكنها كانت أشد بالقضاء بسبب “بعد ” القضاء عن المحافظة ، وأن هذا العام شهد الأزمة الأولى والأكبر من نوعها بعد تغيير الإدارة الجديدة ” .