عودة  358 منتسبا من المفصولين الى الخدمة في شرطة كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، عن اعادة 358 منتسباً من المفصولين سابقا الى الخدمة .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) صدر اليوم الامر الإداري من وزارة الداخلية ذي العدد 127779 في 26/ 12 /2019 بالموافقة على إعادة المفصولين من منتسبي افواج واقسام القيادة البالغ عددهم 358 منتسبا “.

وأضاف شكلت لجنة برئاسة العميد جبار حسن فخري مدير قسم الإدارية والمالية بالقيادة، و بتوجيه مباشر من قائد الشرطة اللواء احمد زويني ، الهدف منها تدقيق الموقف الأمني والفحص الطبي للمشمولين بالقرار ، وستتم اعادة توزيعهم بعد الانتهاء من دورة تدريبية سريعة “.