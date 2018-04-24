عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب “لعبة”

(المستقلة)… عاد رجل يبلغ 83 عامًا إلى حضن عائلته، بعد أن استطاعت امرأة تلعب بوكيمون من العثور عليه.

وعثر على أمريكي يدعى “هومر هاورد” في ولاية مختلفة عن تلك التي يسكن فيها في أوهايو، عن طريق الصدفة، بعد أن كانت آليسون هاينز تلهو بلعبة بوكيمون جو على هاتفها.

وبحسب موقع “سنسيناتي آي بي سي”، صودف وجود هاينز في ولاية كنتاكي صباح يوم الجمعة الماضي، حيث توجهت إلى إحدى الحدائق في مدينتها كما درجت العادة يوميًا لإمساك كائنات البوكيمون، التي تتجمع هناك، عبر اللعبة في الهاتف.

ولكن يوم الجمعة الماضي التقت رجلًا غريبًا بدا أنه كان يحتاج للمساعدة، حسبما وصفت هاينز.

وعند التحدث إليه، تفاجأت المرأة بأن المسن لم يكن باستطاعته العودة إلى منزله، ولم يعد حتى في الولاية التي نشأ فيها.

ويشير التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال غير مدركة للطريقة التي وصل فيها هاورد إلى ولاية كنتاكي منذ تبليغ فتياته عن فقدانه قبل 24 ساعة من العثور عليه.

وتابع التقرير أن المسن عاد إلى عائلته في مساء اليوم عينه سالمًا بفضل هاينز.

وأشارت السيدة إلى أن الفضل يعود إلى لعبة “بوكيمون غو” التي تحبها وتجعلها تخرج للقاء الناس والآخرين، بخاصة في الأماكن العامة الواسعة مثل الحدائق، قائلة: “هذه لعبة اجتماعية.. واليوم، استطاعت إنقاذ حياة رجل”. (النهاية)