عودة كورونا لطبيبة بعد 38 يوماً من التعافي

أصيبت الطبيبة الاردنية وفاء المجالي إحدى أطباء الباطنية في دولة الامارات بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد ما تم تعافيها بشكل كامل قبل تاريخ 26 ايار أثناء أداء عملها الإنساني وحالتها مستقرة حيث تتلقى العلاج في احدى مستشفيات مدينة دبي .

وكان تفسير الاصابة للمرة الثانية رغم تلقيها بلازما المتعافين في العلاج ان مناعتها كانت لفترة محددة ضد الفيروس، لكنها بعد ذلك أصيبت بسلالة أخرى من نفس الفيروس في المرة التالية مختلفة كلياً عن السلالة الاولى.

يذكر انه كان هناك مراجعة علمية صادرة عن الأكاديمية الصينية للعلوم بشأن الأصل والتطور المستمر لفيروس كورونا الجديد، والتي توصلت إلى أن 149 طفرة حدثت في سلالات الفيروس، ويمكن تصنيف 101 منها إلى نوعين فرعيين “إس”، و”إل”، ووجدت المراجعة أن النوع الفرعي “إل” أكثر شيوعا، حيث يصيب نحو 70٪ من المرضى ، بالاضافة ان نسبة عودة الفيروس للمتعافيين هي نحو 14% .