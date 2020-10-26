عودة قوية للدوري العراقي الممتاز.. صفقات وأسماء جديدة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – عادت عجلة الدوري العراقي الممتاز للدوران، يوم الأحد، بإقامة 5 مباريات في الجولة الأولى من المسابقة.

ورغم توقف الموسم الماضي من المسابقة بسبب جائحة كورونا، واستمرار حالة من الضبابية حول استئنافه قبل أن يتقرر إلغاؤه، أبرمت أندية الدوري العراقي الممتاز عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

منافسة شرسة

ومن المنتظر أن يشهد المتابعون منافسة شرسة بين الأربعة الكبار في الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم، وهم الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة.

الأربعة الكبار في الدوري العراقي عززوا صفوفهم بعدة صفقات مميزة من أجل المنافسة في الموسم الحالي، وكان أغلبية اللاعبين الجدد هم من المحليين الموجودين في أندية الدوري العراقي.

أهم التعاقدات في الدوري العراقي

نادي الشرطة يعتبر الأنشط بين الأربعة الكبار في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد مع خضر علي من نفط الوسط، وحسام جاد الله من الحدود، ومحمد مزهر من نفط ميسان، وكرار عامر من النجف، وأحمد جلال من الزوراء، وحسن عاشور من الكهرباء، وعلي مهدي من الكرخ.

كذلك تعاقد “القيثارة” مع لاعبه السابق محمد شوكان قادما من كاظمة الكويتي، فيما رحل عن صفوفه عدد من اللاعبين أبرزهم فيصل جاسم وعلاء عبدالزهرة.

في المقابل تعاقد الزوراء مع محمد صالح من نفط الوسط، وحارس مرمى علي ياسين من الطلبة، والمحترف السوري زاهر ميداني من القوة الجوية، فضلا عن ضم عبدالزهرة من الشرطة.

القوة الجوية ضم حارس المرمى فهد طالب من الزوراء، وأمجد وليد من الشرطة، وأمير صباح من النجف، وعبد القادر طارق من النفط.

من جانبه لم يضم الطلبة عدد كبير من اللاعبين الجدد، ويأتي في مقدمة أبرز صفقاته علي قاسم من النجف، والتونسي حمزة بن عبده قادما من نادي عفيف السعودي، والسوري عبد الرحمن بركات قادما من الوحدة السوري.

أزمات مالية

وتعاني الأندية العراقية من أزمة مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ولم يتم تسوية الأمور المالية للموسم الملغى، حيث رفض أغلب اللاعبين والمدربين اقتطاع 50% من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط، بداعي أنهم خاضوا التدريبات لمدة 8 أشهر، كما لعبوا مباريات رسمية وودية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر أن يتم حل قضية المستحقات بين الأندية واللاعبين بالتراضي، في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضه الوباء، وتسبب في إرباك جداول المسابقات.