المستقلة …. اعلنت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الخميس، عن عودة الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بعد ان تم تعليقها في اوقات سابقة من العام الحالي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث صرحت السلطة في بيان رسمي لها اليوم انه “تم أستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، إبتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق الـ15 من تشرين الاول الحالي”.

واضاف البيان ان معدل الرحلات الجوية ستكون بواقع 7 رحلات خلال الاسبوع الواحد لكل دولة.

يذكر ان تركيا تعتبر الواجهة السياحية الاولى بالنسبة للعراقيين خلال السنوات السابقة الاخيرة، اذ يتم تسيير الاف الرحلات شهرياً بين العراق وتركيا واغلبها للاغراض السياحية والتجارية بين البلدين.