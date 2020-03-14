عودة الحرف اليدوية والجمال الحرفي في الطباعة ثلاثية الأبعاد

المستقلة … م. حنان الفلوجي / عودة الحرفية. بعد قرن من الإنتاج الضخم والتنمية الصناعية ، بدأت إعادة تقييم الحرف اليدوية وإعادة تفسيرها. إن الحساسية الجديدة تجاه المواد الخام واستعادة التقنيات المحلية والدفاع عن التجارة على نطاق صغير هي بعض الادعاءات التي تمثلها هذه العودة. يتم إعادة تفسير مواد مثل الأرض والسيراميك والمنسوجات والخشب من قبل المصممين والفنانين والمهندسين المعماريين في جميع أنحاء العالم ، بحثًا عن أسلوبهم الخاص وتمثيل الحنين الجماعي.

ومع ذلك ، هناك اليوم طرق جديدة للاستجابة لتلك الاحتياجات القديمة. على الرغم من أن جزءًا مهمًا من الاتجاه هو استعادة تقنيات التصنيع اليدوي ، إلا أن هناك اليوم تقنيات تسمح بمحاكاة هذه العمليات في وقت أقل وعلى نطاق أوسع. هل هي عملية تصنيع جديدة؟ التصنيع الإضافي ، المستخدم بالفعل منذ التسعينيات ، يسمح بتجسيد الأشكال العضوية الدقيقة المصممة لسياقات محددة. كخيار في منتصف الطريق بين التفرد والجماهير ، تتمتع الطباعة ثلاثية الأبعاد بالقدرة على توسيع الحرف إلى ما بعد العمل اليدوي.

هل يمكن اعتبار الطباعة ثلاثية الأبعاد حرفية؟

يعتمد ذلك بالطبع على ما إذا كنا نعتبر تعريف الحرف اليدوية من وجهة نظر عملية التصنيع أو الشيء نفسه. لا يتم استثناء تعريف وفهم الشيء من أصله الإنتاجي ، مما يترجم إلى مفاهيم الهوية للهوية والموقف تجاه المادة. إن عودة الفن الحرفي تعكس تغييرا في تصرفنا تجاه البيئة الطبيعية ، ينعكس في التقليد الصريح والإشارة المجردة إلى الحاجة إلى الطبيعة. من الملمس إلى الشكل ، تم تجميع الحاجة إلى الطبيعة في مفهوم البيوفيليا ، هناك دافع غير منطقي – قد يقول البعض غريزي – لإقامة علاقة مباشرة مع المواد المحلية ومحاكاة أجواء من شأنها تحسين التجربة البشرية في الفضاء ، مما يؤثر حتى في الصحة.



ما هي خصائص الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تسمح لهذا النهج للكائنات؟

يسمح التصنيع الإضافي بدقة غير متوقعة من خلال محاكاة نموذج رقمي. يسمح كل من البرنامج ودقة الماكينة بإنشاء كائنات فريدة ، مع الحفاظ على كل من الأشكال العضوية والدقيقة والعيوب السطحية في الكائن النهائي. يجمع تصنيع الطبقة بين تحويل نموذج رقمي مع عملية تحكم يدوي: يمكن إجراء تغييرات أثناء عملية الإنتاج ، على عكس عمليات التصنيع التقليدية الأخرى مثل التشكيل. في حين أنه لا يمكن تحقيقه عالميًا بعد ، إلا أنه يمكن الوصول إليه باستخدام التكنولوجيا. لمدة عقدين تقريبًا ، انتقل تطوير البرمجيات والآلات لهذا النوع من التصنيع من حصرية النماذج الأولية الصناعية إلى القدرة على إنتاج الأشياء اليومية ، والقدرة على الاستجابة أكثر فأكثر لاتجاه DIY (من خلال الجمع بين الزخرفة والهيكل) وتمكين التكيف الثقافي مع التقنية والجماليات المرتبطة بها. تجمع الطباعة ثلاثية الأبعاد بين الجماليات والاستدامة من خلال السماح باستخدام مواد أساسية صديقة للبيئة. إذا نظرنا إلى المواد والتقنيات التي يتعين علينا معالجتها كعوامل أساسية للتأثير البيئي للإنتاج ، فإن هذه الخاصية تضع هذه التقنية الجديدة كخيار صالح عند مواجهة أزمة مناخية.

تعد طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد الآن أدوات للمطالبة الحرفية للمنتجين والمصممين ، حيث أن أكبر قيمة لها هي إمكانية استقالة الماكينة والمواد ومفهوم الحرفية نفسها. على الرغم من أنه ليس من السهل إدراك أنها متكافئة ، يبدو أن هذا هو الوقت المثالي للتغلب على صفاء نقاء المواد التقليدية لإفساح المجال لمواد وتقنيات أخرى تسمح لنا بتخفيف العبء على الموارد الطبيعية المستغلة بشدة وإعادة – تشجيع الإنتاج المحلي. التصنيع الإضافي هو أداة للتنافس مع الجماليات العامة والإنتاج الضخم في السوق ، طالما أننا نشق طريقنا إلى بنية أكثر غير متوقعة.