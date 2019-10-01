عودة  اكثر من ( 600 ) نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

(المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (612) نازحا من مخيمات النزوح في منطقتي عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار .

و قال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان ” تم اليوم إعادة (552) نازحاً من مخيمات النزوح في منطقة عامرية الفلوجة و (60) نازحاً من مخيمات النزوح في المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم “.

واشار سرحان الى أن ” كادر فرع الوزارة في المحافظة استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الأسر النازحة “