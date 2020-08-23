(المستقلة).. وجهت عدد من عوائل الفلسطينيين مناشدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للكشف عن مصير أبنائهم.

وقالت العوائل في المناشدة التي تلقت (المستقلة) نسخة منها ان أبنائهم “مضى على اعتقالهم سنين طويلة ولا نعلم عنهم شيئا ولا عن أماكن وجودهم” .

وأشاروا الى مراجعة دوائر ومراكز أمنية كثيرة و”لم نعثر لهم على أي أثر” .

وخاطبت العوائل الكاظمي بالقول “نناشدكم دولة رئيس الوزراء بالنظر الى حالنا ولوعة امهاتهم اللواتي قد توفي البعض منهن حسرة على أبنائهن “.

وأضافت ” لقد كان للعراق وما زال مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية لذا نحن أبناء فلسطين في بلدنا الثاني العراق الذي احتضننا منذ تهجيرنا من فلسطين على أيدي العصابات الصهيونية .. نسألكم التكرم بمساعدتنا في هذا الموضوع لمعرفة مصير أبنائنا ، والتكرم بالموافقة على مقابلة عدد من عوائل هؤلاء المغيبين الفلسطينيين للوقوف على تفاصيل قضيتهم”.

وأعربت العوائل عن أملها من رئيس الوزراء في “أن تنصرنا وتستجيب لهذه القضية الإنسانية .. كما استجبت لكثير من قضايا المظلومين من أبناء الشعب العراقي الشقيق” .

وارفقت المناشدة بأسماء عدد من الفلسطين قالت العوائل بأنه تم اعتقالهم في ازمان وأماكن مختلفة.