“عن كواليس حادث السطو عليها وعن مصدر ثروتها”.. كيم كارداشيان تتحدث

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، أمس الأحد، انها شعرت بالموت خلال تعرضها لحادث السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج “My Next Guest Needs no Introduction” المذاع على شبكة “نيتفلكس” الرقمية، من تقديم ديفيد ليترمان: “انها ظنت ان شقيقتها كورتني كارداشيان كانت ستعود تجدها متقولة في الفندق على يد السارقين ، بحسب صحيفة “ذا ديلي بيست”.

واجهشت كيم كارداشيان في البكاء خلال الحلقة ، مشيرة إلى انها تخوفت بأن تراها شقيقتها في حال قتلها ، جثة على الارض غارقة في دمها لانها كانت ستعيش المتبقي من عمرها مصدومة.

ورغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة كيم كارداشيان التي شغلت العالم ، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا وبالأخص موقع انستجرام سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لان صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف دولار أمريكي.

كما اعترفت كيم كارداشيان كيف ساعدها برنامج الواقع الأمريكي في تعزيز شهرتها، وما تجنيه من أموال.

وزعمت نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عامًا أنها قادرة على جني المزيد من الأموال من مشاركاتها المدفوعة على حسابها الرسمي على منصة إنستغرام أكثر من موسم كامل من برنامج “كيبينج أب ويز ذا كارداشيانز”.

وقالت كيم : “لن نكون على ما نحن عليه اليوم بدون برنامج مواكبة عائلة كارداشيان ولهذا السبب نستمر في مشاركة حياتنا”.

وتابعت كيم: “واقعياً.. يمكننا مشاركة شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أكثر مما نفعله في موسم كامل من برنامجنا الواقعي”.

على الرغم من أن كيم لم تكشف بالضبط عن المبلغ الذي تكسبه مقابل كل منشور برعاية Instagram، فقد تم الإبلاغ سابقاً كما نشرت مجلة In Style، عن أن رسومها تتراوح بين 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، وفي بعض الحالات، مليون دولار.

وفقًا لـموقع “تى إم زيد”، فقد جددت عشيرة “الكارداشيان والجينر” عقدها لمدة خمسة مواسم إضافية في عام 2017 مقابل 150 مليون دولار.

وبعد حصول كريس جينر على نسبة 10 % كونها مديرة أعمال بناتها، فإن هذا يعني أن كل فرد من أفراد الأسرة في المسلسل سيكسب حوالي 4.5 مليون دولار في الموسم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت مجلة فوربس أن إجمال ثروة كيم وصلت قيمتها إلى 780 مليون دولار، مما يجعلها أغنى عضو في عائلتها.