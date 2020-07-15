عناصر امن فندق تمنع الصحفيين من تغطية مؤتمر رئيس الوزراء في البصرة

(المستقلة)..منع امن فندق الشيراتون في البصرة كوادر بعض الفضائيات من تغطية المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي فور وصوله صباح اليوم، الى المحافظة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الصحفي فؤاد الحلفي مراسل قناة اي نيوز قوله انه منع ومراسلي قنوات ( الغدير، هنا البصرة، النجباء، وكالة رويترز) من تغطية جلسة المؤتمر التي عقدها الكاظمي في مبنى الفندق، بعد ان تفاجأوا بالسماح لزملاء اخرين بالدخول والتغطية.

واضاف الحلفي ان القوات الامنية افادت بوجود قوائم مسبقة صادرة من ديوان مجلس المحافظة اعدت بالتنسيق مع اعلام مكتب رئيس الوزراء مساء امس الثلاثاء، ضمت مجموعة من القنوات الفضائية المخولة بتغطية المؤتمر.

وأعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن رفضها هذه الاجراءات “التعسفية” بحق وسائل الاعلام، و”تعدها انتهاكا لحرية العمل الصحفي في البلاد”.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء باعادة النظر بمثل هذه الاجراءات، والكف عن منع الصحافة والاعلام من اداء مهامهم، والأخذ بنظر الاعتبار أهمية دور الاعلام في تسليط الضوء على تطورات الاحداث ومجرياتها.