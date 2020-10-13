عمل مغربي يجمع أميمة طالب ب”الجوكر” والشريطي

المستقلة.. أصدرت النجمة التونسية أميمة طالب، على قناتها الرسمية على اليوتوب ومختلف المنصات الرقمية والإذاعات والقنوات العربية، أحدث أغانيها الذي اختارت لها اسم ”برافو”، الأغنية التي جاءت باللهجة المغربية البيضاء، والتي تعاملت فيها أميمة مع عمالقة التلحين والتوزيع في العالم العربي كالملحن وكاتب الكلمات المعروف توفيق المغربي الملقب بالجوكر، والموزع الموسيقي عصام الشريطي.

الأغنية التي تم طرحها بصيغة الموشن جرافيك، تصور موضوع شائع تعاني منه مختلف الفتيات في كافة أنحاء العالم وهو الخيانة والخداع، حيث عانت أميمة طالب في الأغنية من خيانة حبيبها الذي استطاع خداعها وتمثيل دور المحب بينما يعيش قصة حب أخرى مستغلا نيتها الطيبة نحوه وثقتها العمياء اتجاهه .

كانت أميمة طالب طرحت منذ أيام قليلة أغنية باللون الخليجي حملت عنوان ”كل ليلة” وتعاملت من خلالها مع ”نهار” في كتابة الكلمات، ولحنها ”عبد العزيز المعنى، و توزيع ”سيروس”.

كما تضع المطربة التونسية وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها القادم الذي اختارت الغناء فيه باللهجة الخليجية، والذي يجتمع فيه كوكبة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والعالم العربي من بينهم تركي بن عبد الرحمن، وسهم والأمير عبد الرحمان بن مساعد .