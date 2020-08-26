عملية نوعية في ميسان للقبض على مطلوبين في قضاء المجر

عملية نوعية في ميسان للقبض على مطلوبين في قضاء المجر

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. أعلنت قيادة شرطة ميسان الأربعاء عن تنفيذها عملية نوعية للقبض على مطلوبين في قضاء المجر وقال بيان القيادة بأنها نفذت عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تفيد بوجود احد المتهمين المطلوبين إلى العدالة في قضاء المجر الكبير جنوب محافظة ميسان تحديداً في قرية (الواديه)

واشار إلى أن عملية استباقية نفذت صباح هذا اليوم وبالتنسيق مع إبطال الجيش العراقي لمطاردة المتهم المطلوب وفق مواد قانونية مصنفة بالجرائم المهمة بحوزته أسلحة واعتده مختلفة الأنواع

وأكد البيان ان المتهم قام أثناء الاقتحام بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزته ما أدى الى اصابة عدد من القوات الأمنية بأصابات طفيفة، في توفي المتهم أثناء نقله إلى المستشفى ٠

وأوضح المصدر أن الحصيلة النهائية للحادث تضمنت إصابة تسعة منتسبين من الجيش العراقي، و خمسة من الشرطة، فيما أصيب اثنان من المطلوبين توفي احدهما بعد نقله الى المستشفى.