عملية دهس بألمانيا تخلف قتلى وجرحى

(المستقلة)..صدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة مونستر بغرب ألمانيا السبت 7 نيسان، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وذكر مصدر أمني أنه “لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث هجوما متعمدا”.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن “عددا من القتلى سقطوا في الحادث، من بينهم المهاجم”.

وطلبت شرطة مونستر عبر “تويتر” من المواطنين “الابتعاد عن مكان الحادث، مشيرة إلى أن هناك “عملية كبيرة في كايبينكرل”.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن “أربعة أشخاص قتلوا، بينهم السائق الذي قالت الشرطة المحلية في وقت سابق إنه “قتل نفسه بالرصاص”، بعد أن دهس الحشد وأصاب نحو 30 شخصا بجروح.”

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن “الحادث الناجم عن صدم السائق الذي كان يقود حافلة صغيرة، حشدا من الأشخاص كانوا يجلسون أمام أحد المطاعم في مونستر يعد اعتداء.”