عملية جراحية نادرة لطفل عمره اربع ساعات في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اجرى فريق جراحة الاطفال في مستشفى بنت الهدى التعليمي في الناصرية , عملية نوعية لطفل عمره اربع ساعات , يعاني من بروز الامعاء خارج جوف البطن .

وقال الدكتور الجراح علاء ياسر حسين ان ” الطفل يعاني من تشوه خلقي نتيجة نقص في جدار البطن , وبروز الامعاء خارج جسم الرضيع” .

واشار الى ” نجاح العملية الجراحية وان المريض بصحة جيدة ويتماثل للشفاء “.