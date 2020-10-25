عمليات كربلاء توجه بتوفير الحماية للمتظاهرين وعد استخدام السلاح ضدهم

المستقلة / -أصدرت عمليات كربلاء، الاحد، توجيها يقضي بعدم حمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم.

ووجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي في بيان مقتضب تلقته المستقلة، بـ”عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم”.

وانطلقت اليوم في أغلب المحافظات تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين من على سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق “تظاهرات تشرين” التي انطلقت العام الماضي.