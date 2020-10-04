عمليات كربلاء تنفي دخول مجاميع متطرفة الى المحافظة

المستقلة / علي النصر الله / .. نفت قيادة عمليات كربلاء، مساء الأحد، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول مجاميع متطرفة الى المحافظة ، وأكدت سوف تتم محاسبة كل من يحاول العبث بأمن الدولة .

وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) “تم تداول بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي ، تشير إلى دخول بعض المجاميع المتطرفة إلى محافظة كربلاء”.

وأضاف الكريطي إن “قيادة عمليات كربلاء ، تنفي وجود هكذا عناصر”.