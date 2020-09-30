عمليات كربلاء : القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية

المستقلة / – أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في بيان إن “القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضاف، أن “الخطة تتضمن انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات: بغداد وكربلاء وبابل والنجف الأشرف، بهدف تأمين الحماية اللازمة للزوار “، مؤكداً، أن “محافظة كربلاء المقدسة مفتوحة لاستقبال الزائرين من محافظات العراق كافة”.

وأشار إلى “تكامل القطاعات من الشرطة والجيش وبقية الصنوف، أضافه إلى مفارز المتفجرات ومفارز المرور، والمفارز الصحية التابعة لوزارة الدفاع”.

وأوضح، أن “قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي سيشرف بشكل مباشر على الخطط الأمنية الكفيلة بحماية الزائرين”.