عمليات تفتيش ودهم في ميسان للقبض على قاتل طليقته

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /.. كشفت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، عن قيامها بإجراء حملة واسعة من المداهمات والتفتيش على خلفية مقتل امرأة أربعينية من قبل زوجها الأول (طليقها).

وقال بيان عن قيادة الشرطة تلقت (المستقلة) نسخة منه ان مفارزها تجري عمليات دهم وتفتيش ونصب سيطرات إثر حادث قتل امرأة أربعينية العمر أقدم على قتلها زوجها الأول ” طليقها ” بالاشتراك مع أولاده منها بسلاح نوع مسدس وإصابة شقيقتها ” أخت المجني عليها ” بطلق ناري .

وأضاف أن الزوجة المقتولة كانت تستقل عجلة أجرة وقت وقوع الحادث في إحدى مناطق المحافظة ، مبينا انه تم إلقاء القبض على الشخص المحرض على عملية القتل ” والدة طليقها القاتل ”

واشار البيان الى أن مفارز الشرطة ماتزال مستمرة بالبحث بغية إلقاء القبض على الآخرين ، مؤكدا ضرورة فرض سلطة القانون و تقديم الجناة الى العدالة.