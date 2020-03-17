عمليات بغداد : نطمئن المواطنين بأن جميع المواد الضرورية الغذائية والوقود ستكون متوفرة

( المستقلة) …. دعت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، أهالي العاصمة إلى التعاون مع القوات الأمنية والالتزام بقرار خلية الأزمة بحظر التجوال، مطمئنة بأن جميع المواد الضرورية ستكون متوفرة وأنها ستعمل على تأمين حركة المواد الغذائية والتجارية والوقود بـ”انسيابية عالية”.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة) إنها “تهيب بمواطني العاصمة كافة، بالتعاون مع القوات الامنية والالتزام بما جاء بقرار لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بمكافحة فايروس كورونا والمتعلق بحظر التجوال”.

وأضافت، أن “قواتكم الأمنية تعمل على تأمين بيئة صحية سليمة ويتم التنسيق مع الفرق الصحية الميدانية وفرق الدفاع المدني والمجاميع المتطوعة في تعقيم وتعفير الأماكن العامة والخاصة”.

وتابعت القيادة، أن “جميع تشكيلاتها ستعمل على تأمين حركة المواد الغذائية والتجارية والوقود بانسيابية عالية، كما أننا نطمئن الجميع أن جميع المواد الضرورية ستكون متوفرة”. ( النهاية)