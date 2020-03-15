عمليات بغداد : منع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار

( المستقلة)….أكدت قيادة عمليات بغداد، الاحد، التزامها بتوصيات الامر الديواني القاضي بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار المقبل باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة) إنها “ملزمة بتطبيق المادة ٢ من توصيات لجنة الأمر الديواني بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من يوم الاحد المصادف ١٥ آذار ولغاية يوم الاحد ٢٥ اذار باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل المواطنين”.