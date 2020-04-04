عمليات بغداد : توقيف أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة

( المستقلة)… قالت قيادة عمليات بغداد إن قواتها أعتقلت أكثر من 12 ألف شخص خالفوا حظر التجوال المفروض على العاصمة، لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “قواتنا الأمنية مستمرة في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، ومنذ يوم 17 من مارس/ آذار ولغاية اليوم السبت، تمكنت من القاء القبض على 12073 مخالفاً، فيما حجزت 789 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 25568 غرامة”.

ويسري حظر التجوال في العراق لغاية 11 نيسان/أبريل الجاري.( النهاية)