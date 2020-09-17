عمليات بغداد تلزم أصحاب المنازل بنصب كاميرات مراقبة

المستقلة / وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القيام بحملة واسعة لنصب كاميرات مراقبة في أماكن عدة منها المنازل.

وقال مصدر أمني في تصريح ، إن “الحملة ستلزم اصحاب المنازل بنصب كاميرات تغطي مسافة لا تقل عن (٢٥٠) مترا”.

واضاف المصدر، ان “الحملة ستستهدف نصب كاميرات في بالكونات المكاتب والشركات وفي طوابق البنايات العالية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر”.

وأشارت العمليات الى، أن “الحملة ستشمل نصب كاميرات على سياجات كراجات وقوف العجلات تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر، مضيفة نصب كاميرات على جدران الملاعب الخماسية تغطي مسافة لاتقل عن (٥٠٠) متر ومن جميع الجهات”.