عمليات بغداد تعلن عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 60

المستقلة ..أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع جنوب بغداد.

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وقالت الامانة في بيان تلقت “المستقلة نسخة منه، إن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 60 ضمن منطقة الدورة باتجاه الطريق السريع عتبة بن غزوان لتباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع”.