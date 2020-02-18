عمليات بغداد تعلن عن اعادة فتح شارع مغلق منذ عام 2005 شمالي العاصمة

المستقلة … أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعادة فتح شارع مغلق منذ 2005 شمالي العاصمة.

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وذكرت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد، قام برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 28 ضمن منطقة الشعب شمال بغداد”.

واضافت، ان “ملاكاتنا باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ سنة 2005”.