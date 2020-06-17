عمليات بغداد تعلن حظر تجوال من يوم غد وتستثني 3 فئات منه

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الأربعاء، استثناء 3 فئات من قرار حظر التجوال الذي يسري لثلاثة أيام في الأسبوع بدءاً من الخميس.

وقالت القيادة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنها “تستثني الملاكات الصحية، والإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات، فضلا عن ملاكات أمانة بغداد”.

وأضافت أن “الحظر يبدأ من يوم الخميس الساعة الـ 6 صباحا وإلى الخامسة فجرا من يوم الاحد للاسبوع المقبل”.

ويسري حظر تجوال جزئي في العراق إلى أجل غير مسمى للوقاية من فيروس كورونا، إذ يسمح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت التي يكون فيها الحظر شاملاً.( النهاية)