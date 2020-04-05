عمليات بغداد : تعلن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها.

وقالت القيادة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد انه “منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنتتشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيماحجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة“.

واكدت انها “ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين“، داعية “الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون“.

وشددت القيادة على “التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول”. ( النهاية)