عمليات بغداد : تعلن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها.

وقالت القيادة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد انهمنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنتتشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيماحجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة“.

واكدت انهاستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، داعيةالجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون“.

وشددت القيادة علىالتعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول”. ( النهاية)

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