عمليات بغداد تعلن استثناء الكوادر الصحية والاعلامية من حظر التجوال بعد 6 مساءً

( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد منح استثناءات لثلاث فئات من حظر التجوال المفروض من الساعة السادسة عصرا لغاية الساعة فجرا في عموم العراق.

وقالت القيادة في تصريحات اوردتها القناة الرسمية العراقية اليوم الاثنين إنه “تقرر استثناء الملاكات الصحية العاملين بالواجبات المسائية والليلية في المستشفيات ومراكز العزل الصحي بعد الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة فجرا”.

وأضافت أنه، “تم استثناء الإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات الذاهبين لعملهم او العائدين منه أثناء الحظر الجزئي بعد الساعة السادسة مساءً حتى الساعه الخامسة فجراً”.

وأشارت القيادة الى “استثناء عجلات امانة بغداد ذات العلاقة بديمومة تقديم الخدمات والتنظيف ورفع النفايات”.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، امس الاحد، توقف حركة العجلات بصورة تامة عند السيطرات الامنية، فيما اعلنت قيادة العمليات في قرار مفاجئ إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال (من السادسة مساءً إلى الخامسة فجراً) ما عدا سيارات الإسعاف.( النهاية)