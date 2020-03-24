عمليات بغداد تصدر قرارات مهمة عن حظر التجوال وتكشف اعتقال 1542 شخص

( المستقلة)..،.أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا جديدا بشأن حظر التجوال، فيما توعدت المخالفين باجراءات قانونية ، قيمًا أعلنت القبض على ١٥٤٢ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة “تكتك” من السابع من الشهرالحالي، فيما اشارت الى أن عدد الغرامات بلغ ١٦٨٤٠ غرامة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عبد الحسين التميمي في بيان له تلقته ( المستقلة ) انه “نظرأ للتطورات الصحيةالخطيرة التي سببها انتشار وباء فايروس كورونا وتاثيره على العالم بشكل عام، متسببا بوقوع الاف الوفياتواضعافها من الاصابات، الامر الذي يدعونا كجهات امنية الى اتخاذ التدابير السريعة واللازمة لحماية امن وسلامةبلدنا، وخاصة امن العاصمة بغداد والمنوط بنا، لذا نهيب بجميع المواطنين بالتعاون مع قواتنا الامنية وعدم خرق حظرالتجوال لاهمية الامن الصحي للمواطن والمجتمع خاصة واننا نمر بمرحلة تصاعد الإصابات بين المواطنين بهذا الوباء“.

واضاف ان “القوات الامنية تتحمل مسؤولية حماية الاهالي وتطبيق القانون بشكل كامل“، مشيرا الى انها “متواجدة فيجميع قواطع المسؤولية لتطبيق الاجراءات القانونية الخاصة بحظر التجوال، حسب الامر الديواني رقم 5 ، بشكل حازموصارم“.

وشددت على “عدم خرق حظر التجوال الا في الحالات الطارئة، وعدم الخروج من البيوت الا لشخص واحد للتسوقوبالتعاون مع القوات الامنية التي ستقف مع المواطنين بكافة صنوفها من جيش وشرطة“، موضحا ان “القوات الامنيةتقوم بتعفير جميع مناطق العاصمة لحمايتها من تفشي الوباء، وما على المواطنين الا الالتزام بالتعليمات والتوجيهاتمن القوات الامنية والجهات المختصة الاخرى“.

واكد انه “في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالحظر، ستتصرف القوات الامنية بحزم، وتعتقل اي شخص يخرقحظر التجوال الصحي، وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة“، مجددا الدعوة الى “مواطني بغداد بالالتزام بالبقاءفي البيوت حتى يتم القضاء على الوباء وانهاء حالات الإصابة بشكل كامل“.

وتابعت القيادة إن قواتنا الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد مازالت مستمرة في محاسب المخالفين لإجراءات الحظرالوقائي“.

وأوضحت انها “القت القبض على ١٥٤٢ مخالفاً، فيما تم حجز ٥٥٧ عجلة ودراجة “تكتك” وبلغ عدد الغرامات ١٦٨٤٠غرامة منذ السابع عشر من شهر اذار الجاري ولغاية الرابع والعشرين من الشهر ذاته“

وأشارت أن القوات الأمنية ستواصل إجراءاتها بحزم بحق المخالفين للحظر، داعية الى “ضرورة تعاون المواطنين معالاجهزة الامنية من أجل سلامتهم لغاية زوال هذا الوباء“.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء 24 آذار، تسجيل 50 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين فيعموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 266 اصابةـ واشار و23 حالة وفاة و57 حالة شفاء.( النهاية)