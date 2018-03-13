عمليات بغداد : تحرير شخص ادعى الخطف في السيدية

(المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، تحرير شخص “ادعى” الخطف في منطقة السيدية جنوبي العاصمة، مبينةً أن “ادعاء” الخطف جاء لغرض “ابتزاز” ذوي المخطوف.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “القوات الأمنية تمكنت من تحرير مختطف بعد ورود شكوى من شقيق المخطوف في منطقة السيدية، وبعد التحقيق مع المختطف وصاحب الدار، تبين عدم وجود حالة خطف، بل هو إدعاء بالخطف لغرض ابتزاز ذوي المخطوف”.

وأضافت القيادة في بيانها أنه “تمت إحالة المتهمين إلى مكافحة الاجرام لينالوا جزاءهم العادل”، داعية المواطنين إلى “الابتعاد عن مثل هكذا أفعال التي من شأنها العبث بأمن البلد، واشغال القوات الأمنية عن واجباتها الحقيقية في توفير الأمن ومطاردة الإرهاب.(النهاية)