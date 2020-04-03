( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لإجراءات حظر التجوال في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٣ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٢٠٣٨٠ مخالفاً، كما حجزت ٧٦٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٢٩٧٠ غرامة”.

وأشارت إلى أن “قوات الأمن أغلقت، منذ يوم ٩ آذار ولغاية اليوم الثالث من نيسان، ١٣٠٣ كوفي شوب و١٣٦٨ مطعا و٧٣ مول و٢٣ منتزة رياضي و٣٦ منتزة و٢١٧ معلب خماسي و٧٨ مجمع تسوق و٢٥ مسبح و٢٣٦ قاعة رياضية و١٢٣ قاعة مناسبات ونادي ليلي وثقافي و١٤٥ مثلجات و٥١ ملعبا”.( النهاية)