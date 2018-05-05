عمليات الرافدين تعلن حالة الانذار القصوى استعدادا للانتخابات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون، اليوم السبت ، عن ادخال عمليات الرافدين حالة الانذار القصوى منذ يوم 4/5

واوضح أن ذلك جاء بناء على الاوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة استعدادا ليوم الاقتراع في الـ 12 من الشهر ذاته.

واضاف دبعون ان قيادة عمليات الرافدين اجرت مناقشات مستفيضة للخطط الامنية الخاصة بيوم الاقتراع ضمن قاطع المسؤولية الممثل بمحافظات (ميسان وذي قار والمثنى وواسط) تم خلالها معالجة عدد من الامور السلبية ودعم الايجابية منها ، مشيرا الى ان طيران الجيش والقوة الجوية سيكون لهم دور مهم في دعم القوات الموجودة على الارض.