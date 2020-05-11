عمليات التجميل تشل قدرة نجمات على التمثيل

(المستقلة)..يظهر مشرط الجراح بوضوح على وجوه النجمات في رمضان هذا العام، فعلامات وآثار عمليات التجميل التي أجريت لهن لا تزال واضحة بخاصة أمام الكاميرا عند محاولة تمثيل بعض المشاهد التي تحتاج إلى انفعال وشحنة عاطفية قوية.

من أكثر النجمات اللاتي تعرضن للنقد بسبب عدم تغير تعبيرات وجوههن النجمة ياسمين صبري، فخلال حلقات مسلسل فرصة ثانية حافظت على نظرة واحدة وتعبير واحد فقط لم يتغير أبداً مهما تبدلت الأحداث حولها.

كذلك بالنسبة للنجمة حلا شيحة في مسلسل خيانة عهد حيث تأثرت كثيراً بعد إجراء عمليات التجميل الأخيرة حتى أن بعض النقاد اعتبروا أنها فقدت القدرة تماماً على التمثيل بسبب غياب التعبيرات الحقيقة عن ملامح وجهها.

أما بالنسبة للنجمات الأكبر عمراً مثل نبيلة عبيد فالوضع كان أسوأ بكثير، فعمليات شد الوجه محت أي تعابير عن وجهها ومهما حاولت تبقى ملامحها مشدودة بطريقة غريبة وغير مريحة للمشاهد.

الوضع لم يختلف كثيراً بالنسبة للنجمة سلوى خطاب التي تشارك هذا العام في مسلسل جمع سالم، فملامحها وعمليات التجميل التي قامت بها جعلت من الصعب تصديق أي تصرف تقوم به خلال المسلسل.

نجمات الخليج

الأمر لم يقتصر على نجمات مصر فقط، فهناك عدد من نجمات الخليج أيضاً، حيث ظهرت عليهم علامات عمليات التجميل بوضوح مثل الممثلة أحلام حسن والتي تشارك في مسلسل هيا وبناتها وتأتي مشاركتها بملامح مشدودة لا تزهر عليها أي مشاعر.

الممثلة الشابة شيماء السبت تبدلت ملامحها تماماً بعد إجراء عدد كبير من عمليات التجميل حتى أنه يصعب التعرف عليها بعد وضع المكياج اللازم للشخصية التي تقدمها أم عن الأداء فبالتأكيد لم تكن أفضل تجاربها.

النجمة ميساء مغربي أيضاً بدت بمظهر غريب بعد عمليات التجميل، فالملامح المشدودة والنظرة الغريبة كلها أمور جعلت من الصعب متابعتها أمام الكاميرا.

تعرفوا على نجمات عمليات التجميل كان سبب فشلهن أمام الكاميرا.