عمليات البصرة تمنع وسائل الاعلام من التغطية في منفذ سفوان

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراف ان المسؤول الاعلامي لقيادة عمليات البصرة منع وسائل اعلام عراقية من تغطية تسليم رفات المفقودين الكويتين في منفذ سفوان الحدودي.

ونقلت الجمعية عن مراسل قناة الغدير فؤاد الحلفي قوله أن ” العميد المسؤول عن اعلام قيادة عمليات البصرة فاجئنا بأسلوبه ومنعنا اكثر من مرة لتغطية فعالية تسليم جثمان المفقودين الكويتين، في منفذ سفوان الحدودي، بالرغم من توجيه الفريق رشيد فليح بتصوير عملية تسليم الرفات، لكن العميد سمح للقنوات الكويتية فقط بالتصوير وعمل طوق أمني من الجنود لمنع بقية الصحفيين من التصوير وحينما تكلمت معه هددني بسحب الكاميرا”.

واشار الحلفي الى “ منع ما يقارب ثمان وسائل إعلامية عراقية من التصوير بأمر العميد”

وأدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة حادثة المنع التي تعرض لها الصحفيون في البصرة، مطالبة قائد عمليات البصرة رشيد فليح بتحري الحادثة و الحد من تكرارها ، اذ تسجل البصرة حالات متكررة من المنع و الانتهاكات ضد الصحفيين من قبل العناصر الامنية.