عملة “بيتكوين” تقفز لأعلى مستوى منذ آب 2019

(المستقلة)… ارتفع سعر العملة الإلكترونية المشفرة “بيتكوين” وفقاً بيانات التداول، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى منذ آب 2019 ليصل إلى 12 ألف دولار، وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي.

والبيتكوين هي اشهر العملات الرقمية اللامركزية، ظهرت في تشرين الاول عام 2008 وأصبحت نظام دفع مستخدم ومعتمد لكثير من الجهات في وقتنا الحالي.

ووفقا لبوابة “كوين ماركيت كاب”، التي تجمع بيانات أكثر من 20 منصة للتداول ارتفع سعر البيتكوين ابتداءً من الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.91 بالمئة ليصل إلى 11.918 دولارًا. بينما زاد على بورصة العملات المشفرة الرائدة “باينانس” بنسبة 5.41 بالمئة ليبلغ 11.980 دولارًا.

الجدير بالذكر أن عملة بيتكوين الرقمية واصلت ارتفاعها وحصدها الكثير من المكاسب، في ظل الأزمات التي تواجهها اقتصادات العالم جراء انتشار وباء كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان لمواجهته.

ويعود سبب الارتفاع وفقا للخبير الاقتصادي عبدالرحمن الطريف إلى كون عملة البيتكوين “ملاذًا آمنا، بدأ الناس في الهرب إليها بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الكبير”.

وأشار الطريف إلى أن “استثمارات عديدة اتجهت لهذا النوع من العملات، في ظل تأثير الوباء على إغلاق قطاعات كبيرة من الاستثمارات في جميع بلدان العالم”.(النهاية)