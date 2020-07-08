عملاء كريم العراق يتبرعون بـ 16 مليون دينار عراقي لأعمال الخير 

(المستقلة).. كشفت شركة كريم ان حجم تبرعات عملاء كريم العراق من برنامج ولاء كريم Careem REWARDS وصل إلى ما يقارب 16 مليون دينار عراقي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو، حيث تم رصد هذه التبرعات للعديد من الأعمال الإنسانية مثل إطعام طفل محتاج أو تبرع نقدي لأغراض التعليم وغيرها من التبرعات للجمعيات الخيرية.

ويتيح برنامج ولاء كريم Careem REWARDS على تطبيق الـ Super App لعملاء كريم فرصة استبدال نقاطهم سواء للتبرع للمؤسسات الخيرية، أو للحصول على خدمات وميزات اضافية من شركة كريم أو أو من شركائها المسجلين على التطبيق.

واشتمل استبدال النقاط على:

وصلت قيمة النقاط التي تم استبدالها من قبل عملاء كريم العراق منذ بداية العام الى ما يقارب 129 ألف دولار أمريكي والتي تنوعت مابين تبرعات أو تم استخدامها للحصول على خدمات كريم المتعددة.

تم استبدال 432,456,200 نقطة منهم 44,440,550.00 لصالح التبرعات الخيرية.

و قال مدير عام شركة كريم في العراق محمد حسن محمد ” تحرص كريم منذ اليوم الأول لانطلاقها الى تسهيل حياة الناس، وبرنامج ولاء كريم ما هو الى استمرار لهذه الجهود، نحن ممتنون للغاية لعملائنا وتبرعهم بهذا المبلغ السخي ونأمل أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام للآخرين لتسخير حلول من شأنها إحداث تأثير إيجابي ”

يذكر ان شركة كريم قد قامت كريم بتوسيع نطاق خدمات برنامج المكافآتCareem Rewards ، حيث يستطيع عملاء كريم الحصول على نقاط مكافآت في كل رحلة وطلب لاي من الخدمات المتاحة واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات أو خدمات الشركاء أو التبرع بها لمجموعة واسعة من المؤسسات الخيرية، تسعى كريم باستمرار إلى تعزيز برنامج الولاء الخاص بها واثرائه بالتعاون مع شركاء محليين واقليميين منهم على سبيل الذكر انغامي وشاهد والعديد من المؤسسات الخيرية.