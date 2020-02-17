عمر كمال ينفي لـ«المستقلة» منعه من إحياء حفل زفاف من قبل شرطة السياحة

(المستقلة) – منى شعلان/كشف مطرب المهرجانات عمر كمال ، حقيقة منعه من الغناء فى حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، ليلة أمس، من قبل شرطة السياحة.

حيث نفى عمر كمال ، في تصريحات خاصة لـ«المستقلة» الأمر تماما ، مؤكدا لن يمنعه أحد من الحفل ، وأنه ذهب بالفعل واعتذر عن إحياء حفل الزفاف ، بسبب قرار النقابة مساء أمس، مشددا على إحترامه لقرارات نقابته على حد قوله.

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وأضاف :” أنه يحاول التواصل مع نقابة المهن الموسيقية ، من أجل حل الأزمة ، والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

وتداولت المواقع الإخبارية بيان عن منع مطرب المهرجانات عمر كمال من الغناء فى حفل زفاف بفندق “نوفيتيل المطار” ، وقامت شرطة السياحة باجراءات المنع إيمانا بقرار مجلس إداره نقابة الموسيقيين برئاسه الفنان هانى شاكر بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات.