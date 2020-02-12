عمر كمال لـ«المستقلة» : «شاكوش» نسب نجاح الأغنية لنفسه وإنفصلت عنه فنيا

(المستقلة) منى شعلان/ هاجم عمر كمال، مطرب الأغنية الشهيرة «بنت الجيران» شريكه في الأغنية المطرب حسن شاكوش، واتهمه بأنه أبعده عن الصورة، ونسب نجاح الأغنية لنفسه، كما أنه صاحب كوبليهات «سكر محلي محطوط على كريمة، وبنت الجيران شغلالي أنا عنيا».

وقال المطرب الشعبي المصري لـ«المستقلة»، إنه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، في الوقت نفسه أعرب عن بالغ حزنه من تصريحات وتصرفات شريكه في الاغنية المطرب حسن شاكوش، مضيفا، «حزين من أن تنسب الأغنية لشاكوش فقط».

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وأضاف أنه تفاجأ بتغيير إسم الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، إلى جمتله الشهير بالأغنية «بهوايا انتى قاعدة معايا» وذلك لزياده معدل البحث عن الاغنية بالكوبلية الخاص لديه ، مستطردا : رغم نجاح الأغنية لايوجد أى ذكر لمؤلف الأغنية أو ملحنها عمر كمال .

وأعلن المطرب أن انفصل فنيا عن «شاكوش»، في الوقت نفسه أكد ان المعامله ستكون بالمثل، «هاتجاهله زى ماهو بيتجاهلني، وهطلع في البرامج والصحف هتكلم عن نجاح الأغنية ومش هايجب سيره شاكوش».

وعلى الجانب الفني أكد المطرب الشعبي انه بصدد تحضير أغنية جديدة مع مطرب الأغاني الشعبية «حمو بيكا»، ومن المقرر طرحها خلال أيام.

وبدى أن الخلاف ظهر جليا بين شركاء الأغنية الشعبية الأكثر مشاهده ورواجا على مواقع السوشيال ميدا، وكتب عمر كمال، صباح اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك: «مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة.. في برامج ومقابلات واخبار وفي كل حتة.. الناس عارفة كويس جدا مين بيغنى أيه.. وعارفة أن «سكر محلى محطوط على كريمة» «بنت الجيران شغلالى انا عنيا».. كوبليهات عمر كمال» مؤكدا أن الجمهور على وعي كامل بالأغنية، مضيفا « المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة.. حور وغير عنوانين وخد تعب غيرك.. ربنا الغنى عن كل حاجة».

ويشار إلى أن مهرجان «بنت الجيران» حقق حتى الآن أكثر من 90 مليون مشاهدة، والمركز الثاني عالميًا.