عمر العبداللات يغني للجيش المصري “عزّة وفخر ودِين”

(المستقلة)..تحت عنوان “يُحكى أنّ” وبمحبة وإعجاب ببطولات الجيش المصري وإنجازاته الكبيرة، أطلق المطرب الأردني الفنان عمر العبداللات “صوت الأردن” أغنية وطنية مخصصة للجيس المصري والمصريين حاملاً بين طياتها كل معاني المحبة والأخوة التي يجتمعان بها الشعبين المصري والأردني.

الأغنية من الحان عبد اللات نفسه،وكلمات الشاعر مهدي الشيخ، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو محمد القيسي، ومن إنتاج مؤسسة الأمل للإنتاج الفني “محمد المجالي”.

وصوّر عمر العبداللات الأغنية الوطنية “يُحكى أنّ” بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جابر القيسي، مجسداً من خلال سيناريو التصوير محبته وإحترامه لمصر وشعبها وجيشها البطولي، وعلى ما يبذله من جهود كبيرة من أجل مصر وإستقرارها، والعيش بأمن وأمان، مختتماً كلمات الأغنية قائلاً: “قوة عزيمة إرادة للنصر .. فلتحيا فلتحيا مصر”، وذلك بعد أن قال في مقدمتها:

يحكى أنّ … أنّ إيه

أنّ جيشاَ … جيشاَ إيه

الجيش المصري … بيعمل إيه

جبال بهدوا… مصريين

براكين بسدوا … مصريين

لا مجنزر ولا نص مجنزر … ما دام اللغم بيتفجر

هما المصريين … هما

عزة وفخر ودين…

وعرض الفيديو كليب أغنية “يُحكى أنّ” في عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية، ومن خلال الصفحة الرسمية للفنان عمر العبداللات في موقع “اليوتيوب”، بالإضاف الى الإذاعات المصرية، مؤكداً حرصه بكل حماس أن تصل الأغنية الى كل بيت في جمهورية مصر العربية.

ويتواجد عمر العبداللات في القاهرة الفترة المقبلة لإجراء مجموعة من اللقاءات التلفزيونية المصورة، الى جانب الإذاعية، مؤكداً محبته الكبيرة للمصريين مفتخراً أن يكون واحداً منهم كأردني وعربي.