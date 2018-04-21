عمر العبداللات يبدأ جولته الأمريكية بحفل في مدينة شيكاغو

(المستقلة)..أحيا الفنان عمر العبداللات “صوت العروبة” كما لقبه الإعلام المصري مؤخراً، حفله الأول من الجولة التي يقوم بها حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ جولته بحفل فني في مدينة شيكاغو أقيم مساء أمس الجمعة 20 نيسان/ابريل، وحضره جمهور كبير من الجاليات المقيمة هناك من الجنسيات الأردنية والعربية، مغنياً خلال الحفل برفقة فرقته الموسيقية العديد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الحضور.

ويتبع هذا الحفل مجموعة من الحفلات الغنائية التي يختتمها العبداللات في الثالث عشر من أيار/مايو 2018 في ولاية “كولورادو”، وذلك بتنظيم شركة تنظيم الحفلات “روتانا usa” المتخصصة في مثل هذه الجولات في أمريكا.

وكان العبداللات قد أحيا حفلاً فنياً لصالح صندق “تحيا مصر” في قاعة الماسة بفندق الماسة بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بكافة المجالات، وأعرب عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المصري الكبير، مؤكداً فخره بالوقوف أمامه في هذا الحفل الضخم الذي شارك به الفنان المصري عمرو دياب والفنانة لطيفة التونسية، حيث تم تكريمه من قبل العميد وليد سامي مدير عام مجموعة فنادق الماسة، لمساهمته في دعم صندوق “تحيا مصر”، وشكره أمام الحضور على تبرعه بكامل أجره لصالح الصندوق.