عمر الرزاز : قرار بقاء او رحيل الحكومة بيد جلالة الملك

المستقلة /- قال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني، مضيفا: “سنبقى نعمل لآخر دقيقة”.

ونقلت صحيفة “الرأي” الأردنية، اليوم الخميس، تأكيد الرزاز ، أن الحكومة ستفعل ما تستطيع حتى لا يتم إقرار الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرزاز: “بين الحين والآخر سنأخذ إجراءات على مستوى بعض القطاعات لتخفيف التجمعات”.

وتابع: “هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص للحفاظ على العاملين لديها رغم الظروف التي تمر بها بعض المؤسسات نتيجة جائحة كورونا”.