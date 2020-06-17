عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من كورونا

أعلن الفنان المصري عمرو واكد عن شفاءه هو وابنه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وغرد واكد عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وازاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان، اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

وقال واكد في تغريدة أخرى إنه كان يتناول أدوية منها الباراسيتماول وفيتامين سي، بالإضافة إلى مواد طبيعية كالزعتر والعسل والثوم.

يذكر أن واكد شارك مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل رامي، للفنان الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، بدور فاروق حسن “الأب”.

ويقيم واكد في الولايات المتحدة حاليا، حيث تجاوز عدد الإصابات هناك حاجز المليوني إصابة، مع تسجيل أكثر من 113 ألف وفاة بالمرض.