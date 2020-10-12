عمرو عرفة يكشف كواليس موافقة عادل إمام على فيلم”السفارة فى العمارة”

المستقلة/ منى شعلان/ كشف المخرج المصرى عمرو عرفة تفاصيل موافقة الزعيم عادل إمام على فيلم “السفارة في العمارة” الذي تم عرضه عام 2005.

ونشر عمرو عرفة ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، صورة جمعته بالزعيم من كواليس تصوير الفيلم، وعلق قائلًا:” كنت بتمشي أنا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت قصه الفيلم في سطر.. بص لي وقالي ده تأليفك؟.. هزيت رأسي.. كمل مشي ومردش.. وأنا نسيت.. بعدها بشهرين كلمني وقالي فأكر السطر اللي أنت حكيتهولي، أنا عاوز أعمل الفيلم ده ويانا يا السفارة في قلب العمارة”.

والفيلم تدور أحداثه حول المهندس شريف خيري “عادل إمام” الشخص لمتعدد العلاقات النسائية الذي يعود إلى مصر بعد 25 سنة قضاها مهندس نفط في الإمارات، وتم طرده من العمل بسبب علاقته بزوجة رئيسه في العمل، ثم يفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في المبنى الذي يقطنه في القاهرة، وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض عليه من جراء ذلك.

“السفارة في العمارة” بطولة عادل إمام، أحمد راتب، لطفي لبيب، داليا البحيري، خالد سرحان، أحمد صيام،أحمد راتب عزت أبو عوف ،خالد زكى ، ميسرة ،محمد أبو داود ونرمين ماهر ، مصطفى هريدى،والعمل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج عمرو عرفة.