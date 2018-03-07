عمرو دياب يكسب القضية السادسة ضد روتانا

(المستقلة)..قرَّرت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء 6 مارس/آذار، رفضَ الدعوى المُقدَّمة من شركة روتانا، ضد المطرب المصري عمرو دياب وشركة فودافون، لوقف بثِّ ألبوم “أحلى وأحلى”، الصادر 2017، ومطالبتهما بدفع مبلغ 3 ملايين دولار.
الحكم جاء ليكون الانتصار السادس للهضبة على شركة روتانا، عقب سنوات من القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما، إذ كان آخر تعاون بينهما العام 2015, عقب طرح ألبوم “شفت الأيام”، وتمَّ فسخ التعاقد الذي دام 12 عاماً، ليعتمد دياب على شركة “ناي”، التي أسَّسها بنفسه، في طرح ألبوماته اللاحقة “أحلى وأحلى”، و”معدي الناس”.
وفيما يلي مجموع القضايا التي كسبها دياب أمام روتانا:
- الأولى أقامتها الشركة ضد عمرو دياب للمطالبة بوقف بث أغنية “عمرنا ما هنرجع زي زمان”، من ألبوم “أحلى وأحلى”، كما طالبت بتعويض مليون دولار، وهو ما رفضته المحكمة.
- الثانية طالبت فيها روتانا بوقف جميع الحملات الدعائية والإعلانية لألبوم “أحلى وأحلى”، وهو أول ألبوم من إنتاج شركة “ناي” الخاصة بدياب، وقد خسرتها بجميع درجاتها، وحكمت المحكمة بعدم الاختصاص.
- الثالثة كانت مطالبة من الشركة بوقف نشر وبث أغنيتي “عايش معاك” و”رضيت”، على قناة عمرو دياب على يوتيوب، وخسرتها أيضاً العام 2016.
- الرابعة دعوى رفعتها روتانا مطالبةً بث عرض ألبوم “أحلى وأحلى” على قناة دياب على يوتيوب، وقرَّرت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
- الخامسة طالبت فيها روتانا بوقف بث ونشر أغنيتي “ليلي نهاري” من ألبوم “ليلي نهاري” العام 2004، و”بقدم قلبي” من ألبوم “وياه” العام 2009، على قناته على يوتيوب، وخسرتها أيضاً.