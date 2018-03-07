عمرو دياب يكسب القضية السادسة ضد روتانا

(المستقلة)..قرَّرت محكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء 6 مارس/آذار، رفضَ الدعوى المُقدَّمة من شركة روتانا، ضد المطرب المصري عمرو دياب وشركة فودافون، لوقف بثِّ ألبوم “أحلى وأحلى”، الصادر 2017، ومطالبتهما بدفع مبلغ 3 ملايين دولار.

الحكم جاء ليكون الانتصار السادس للهضبة على شركة روتانا، عقب سنوات من القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما، إذ كان آخر تعاون بينهما العام 2015, عقب طرح ألبوم “شفت الأيام”، وتمَّ فسخ التعاقد الذي دام 12 عاماً، ليعتمد دياب على شركة “ناي”، التي أسَّسها بنفسه، في طرح ألبوماته اللاحقة “أحلى وأحلى”، و”معدي الناس”.

وفيما يلي مجموع القضايا التي كسبها دياب أمام روتانا: