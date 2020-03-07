عمرو دياب يفعل شيئاً للمرة الأولى في تاريخه

المستقلة /في مفاجأة غير متوقعة، قرر النجم المصري عمرو دياب مجاملة دينا الشربيني التي يعيش قصة حب معها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إذ يظهر “الهضبة” للمرة الأولى في تاريخه كضيف شرف بفيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذي يشارك في بطولته أيضًا كريم عبد العزيز.

عمرو دياب وافق على الظهور بشخصيته الحقيقية وفي أحد حفلاته الغنائية لمدة لا تتجاوز الدقيقة ضمن أحداث الفيلم وذلك لمساندة ودعم دينا بهذه الخطوة السينمائية الجديدة بحسب (مجلة لها).

من ناحية أخرى، تخوض دينا سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “لعبة النسيان” ويشارك في بطولته إنجي المقدم ورجاء الجداوي وأحمد فهمي.