عمرو دياب يعلن عن مفاجأة لجمهوره.. ومتابعيه: داعمين للهضبة

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الهضبة عمرو دياب ، عن إطلاق خط عطور باسمه بعنوان “AMR DIAB”، لأول مرة ، وكانت بمثابة مفاجأة لجمهوره ومحبى ، ومن المقرر طرح العطور في جميع أنحاء العالم خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر عمرو دياب صورة من العطر، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق على الصور قائلًا: “اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين”.

وانهالت التعليقات على تدوينة الهضبة من قبل متابعيه المرحبة والمؤيدة لتلك الخطوة وجاءت التعليقات كالتالي:”مش هابطل استخدمه ، هنشتريه علشان إسم الهضبة ، ياريت كل عطر يكون على إسم أغنية ، داعمين للهضبة وعطره “.

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته “أماكن السهر” والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى وتريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وتخطت حاجز الـ 6 مليون مشاهدة على قناته الخاصة موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ، وهي من كلمات تامر حسين ، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

كما أحيا عمرو دياب ، مؤخرا حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات رحلة بحرية تحت شعار “أبحر في الصيف” ، وهو الحفل الأول له هناك منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

My first perfume selection, available worldwide SOON!

Stay tuned… pic.twitter.com/y8pcqjIvOE

— Amr Diab (@amrdiab) October 7, 2020