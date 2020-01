عمرو دياب” يطرح ألبومه الجديد فى هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

View this post on Instagram

خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "#هيعيش_يفتكرني" اول اغنية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "#سهران" و انتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حصرياً من #ڤودافون