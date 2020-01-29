عمرو دياب” يطرح ألبومه الجديد فى هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الهضبة عمرو دياب ، عن موعد طرح ألبومه الجديد “سهران”، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشر عمرو دياب صورة له ، وعلق عليها: “انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020″، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

ومن المقرر أن يطرح الهضبة ، خلال الأيام المقبلة أغنية جديد بعنوان “هيعيش يفتكرنى” من ألبومه الجديد.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته “عم الطبيب” ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد ” أنا غير” والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، “عم الطبيب” من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.