عمرو اديب: مصر القوة الـ 10 عالميا

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن الهدف من القوات المسلحة ليس الحرب فقط، وإنما التعبير عن القوة وتوجيه رسالة بالاستعداد لصد أي عدوان والدفاع عن الأمن القومي.

وأضاف أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الإثنين، أن الجيش أعطى رسالة، وأشهد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والعالم كله أنه حاول وما زال يحاول الدفع نحو الحل السياسي في ليبيا، وأن الحرب والتدخل العسكري هو الحل الأخير الذي لا يرغب في اللجوء إليه.

وأردف: “عندما يجد الخطر واضحا سيتحرك، عندما نجد رتل سيارات قرب الحدود يستطيع تحريك طائراته”.

وتابع أديب ان مصر مصنفة القوة العسكرية العاشرة في العالم والقوة السابعة في القوة البحرية ولكن ذلك لا يعني ان نكون طائشين وان نستعمل الجيش والنيران في اي وقت وفي اي مكان.