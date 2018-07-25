عمار طعمة يدعو لإصلاح البيئة المنتجة للخارطة السياسية

(المستقلة).. قال النائب السابق عمار طعمة ان دوام الصراع السياسي واستمراره طيلة السنوات الماضية وما رافقه من تفكير ضيق يغلب المصالح الفئوية والشخصية على المصالح العامة وسلوك الإستئثار والاستحواذ للقوى النافذة ساهم بشكل كبير في تضييع الحقوق الاساسية للمواطنين وضاعف معاناته وحرمانه.

واضاف طعمة في تصريح صحفي “نمى بشكل مرعب في ظل تلك البيئة الفساد السياسي والمالي والاداري وشكل الافة الكبرى التي لا تدع المجال لأي إنجاز وتحول دون تحسين الخدمات وتطويرها.”

واشار الى ان إرادة وممارسات القوى السياسية النافذة توجهت “لتأمين أوضاعها وشؤنها الفئوية الشخصية على حساب الحقوق والمصالح العامة”

من هذا الجانب دعا طعمة الى ان تكون “من اولويات المعالجات والحلول للأزمات المتراكمة إصلاح البيئة المنتجة لهذه الخارطة السياسية ومناهجها وسلوكياتها الانانية”.

وشدد على ضرورة “اعتماد معايير وآليات سليمة تباين معايير عمل الفترات السابقة في تشكيل الحكومة الجديدة باعتماد ترشيحات الرئاسات وتقديمها داخل البرلمان بعيداً عن المطابخ السياسية للكتل والتي تجري فيها الصفقات المعرقلة لكل تقدم وتحسن سياسي أو خدمي أو إقتصادي، وتستند المشاركة فيها على اساس المهنية والامانة والكفاءة والوطنية.”

واشار الى “ان تعتمد برنامجاً يتم إعداده على مستوى تشخيص المشاكل ووضع الحلول من قبل النخب والكفاءات العراقية يتضمن أولويات تحسين الخدمات الضرورية كالكهرباء وشحة المياه وأزمة السكن وتوفير فرص العمل والوظائف.”